多摩電子工業は、「ポケピース」デザインの折りたたみ式ハンディファン「PK-CP5シリーズ」を5月29日から発売している。ピカチュウ、ジラーチ、ミミッキュの人気ポケモンを採用した全3モデルで、価格は3480円。機能性とかわいさを兼ね備えた夏の注目アイテムだ。●外でも家でも使える2WAY仕様PK-CP5シリーズは折りたたみ可能で、手持ちのハンディファンとしてはもちろん、デスクに置いて使える卓上ファンとしても利用できる。