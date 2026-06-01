【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1が、2026年秋にリリースするUSオリジナルEPの新アーティスト写真を一挙公開。 同時に特設サイト「NORTH AMERICAN TOUR & US EP RELEASE OFFICIAL TRACKER」がオープンし、SNSでは今後のスケジュールも公開された。 ■「迫力がスゴい！」と大反響の新アーティスト写真 新アーティスト写真のビジュアル公開を受け、JAM（ファンネー