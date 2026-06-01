1日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前週末清算値比610円高の6万7080円で取引を終えた。出来高は2万9254枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては145.67円高。 株探ニュース