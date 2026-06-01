1日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前週末清算値比23.5ポイント安の3938.5ポイントで取引を終えた。出来高は7万919枚だった。この日のTOPIXの現物終値3940.7ポイントに対しては2.2ポイント安。 株探ニュース