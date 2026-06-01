1日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比275ポイント安の3万5800ポイントで取引を終えた。出来高は2273枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5859.63ポイントに対しては59.63ポイント安。 株探ニュース