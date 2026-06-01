1日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比42ポイント安の772ポイントで取引を終えた。出来高は7114枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値783.6ポイントに対しては11.6ポイント安。 株探ニュース