1日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比21ポイント安の1784ポイントで取引を終えた。出来高は1007枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1782.05ポイントに対しては1.95ポイント高。 株探ニュース