ピープル [東証Ｓ] が6月1日大引け後(16:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の経常損益(非連結)は5700万円の赤字(前年同期は8300万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 併せて、非開示だった2-7月期(上期)の業績予想は経常損益が1億2000万円の赤字(前年同期は1億7700万円の赤字)に赤字幅が縮小する見通しを示した。 同時に、従来未定としていた今期の上期配当を見送る方針とした。下期配当は引き続き未定とし