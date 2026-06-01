６月１日の北海道内は広く高気圧に覆われ、札幌では３０．２℃を記録し、２０２６年の道内で初めてとなる真夏日を観測しています。この暑さで遠軽町では、屋外にいた高齢の男性が熱中症の疑いで病院に搬送されました。遠軽町では高齢の男性１人が熱中症の疑いで病院に搬送されました。消防によりますと、男性は屋外にいたときに搬送されましたが、意識があり、会話もできる状態だということです。１日は遠軽町では３２．１℃まで気