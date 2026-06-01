1日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズはジェルソン・デ・オリベイラ・アモリン氏（47）がヘッドコーチに就任することを発表した。 今シーズンのSVリーグ男子を7位で終え、昨シーズンに続きチャンピオンシップ進出が叶わなかった日鉄堺BZ。2シーズンにわたりHCを務めた北島武氏の退任が決まっていた中、後任として今シーズンからチ