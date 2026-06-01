1日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀が2026-27シーズンのチームの新体制を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ヘッドコーチには、今季途中からHCを代行していた中道瞳氏（40）が就任。中道氏は高校卒業後の2004年から東レアローズ（現・東レアローズ滋賀）に入団すると、2015年の現役引退まで所属。引退後もコーチとしてチӦ