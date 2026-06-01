アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の最新興収が発表され、公開52日間で観客動員数865万人、興収127.6億円を突破した（興行通信社調べ）。歴代興収ランキングは33位にランクインしている。【画像】切ない…蘭姉ちゃんのアップ顔公開された『コナン』名場面カット新作映画は公開1日目で観客動員数73.9万人、興収11.3億円を突破するなど前年対比107％と過去最高