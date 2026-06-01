サッカー・ワールドカップの開幕を前に、元日本代表の波戸康広さんが参加して小学生が税金の仕組みを学ぶ授業がおこなわれました。ワールドカップ開幕を10日後にひかえる1日、横浜市の小学校で開かれたのは、横浜F・マリノスと横浜中税務署による税金に関する体験授業です。元日本代表で横浜F・マリノスのアンバサダーを務める波戸康広さんとのPK対決では、児童のサッカー歴が長いほどゴールまでの距離を長くすることで所得が高い