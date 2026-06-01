年５０万人以上がレジャーに訪れる琵琶湖の環境保全を目的に、滋賀県が１日、協力金を募る制度を始めた。県が公費を投じ、県民税も課す一方、県外からの利用者はほぼ負担がなく、不満がくすぶっていた。１円から寄付できるキャッシュレス決済の募金で広く負担を求めるが、善意に頼る制度がどこまで広がるかは未知数だ。（大津支局矢野彰、青山大起）■制度きょうから「デジタル募金箱びわぽち」の名称で、１日からレジャー