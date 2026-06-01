タレントの磯野貴理子（62）、松居直美（58）、女優でタレントの森尾由美（59）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。出演中の人気長寿番組の放送開始当時のスタイルが明かされる場面があった。1994年に放送開始、33年目に突入した同局（現在はCSフジテレビTWO）「はやく起きた朝は…」で共演する3人。番組では放送開始当初の秘蔵映像を公開し、現在との違いを伝えた。今と大違いポイン