円谷プロ作品に登場する怪獣たちが主人公のデジタル発のコンテンツ「かいじゅうパレット」は1日、公式サイトを通じ、アプリゲームのサービスを終了すると発表した。同ゲームは、円谷フィールズホールディングスのデジタル事業戦略子会社であるメタフィールド株式会社が運営。ゲームは昨年10月にリリースされたばかりだった。ゴモラ、ぺギラ、ムクムクなど、人気の怪獣たちが、かわいく個性豊かな「かいじゅう」としてそれぞれ