プロ野球・ロッテの新守護神として腕を振っている横山陸人投手。ここまで両リーグトップとなる19セーブをマークしています。前日の阪神戦では2点リードで迎えた9回のマウンドに登板。連打などで2アウト満塁をつくられるなど、ヒヤリとする場面もありましたが、強力打線を無失点に抑えセーブを記録しました。試合後には「最後の最後までファンの皆さんが楽しめたかなと思います」と観客をわかせる場面も。今後に向けても「まだまだ