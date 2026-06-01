自民党の「国旗の損壊等に関する制度検討プロジェクトチーム」は1日、国旗を損壊した際の罰則を定める「日本国国旗損壊罪（仮称）」の創設に向けた法律案を大筋で了承した。法律案は、「国旗」を「国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物」と定義し、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損」した場合は「2年以下の拘禁刑