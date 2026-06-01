愛煙家のお笑いタレント鳥居みゆき（45）が、1日までにインスタグラムを更新。喫煙姿を披露した。5月31日には世界禁煙デーとなる。愛煙家として知られる鳥居は「今日は世界禁煙デーですんで一服しながら禁煙のこと考えます」とつづり、サングラスで煙をくゆらす写真を公開した。この投稿に対し「鳥居さんカッケェ」「ロックだね！」「そういうの好き」「喫煙問題を煙に巻こうって魂胆ですね」などと書き込まれていた。