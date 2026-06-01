タレント磯野貴理子（62）が1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。同曲で33年続いている長寿番組「はやく起きた朝は…」について話した。1994年4月から続いているバラエティー番組で、出演者は、この日のゲストの磯野と松居直美、森尾由美の3人。基本スタイルは3人のトークが中心になるが、14年10月に磯野が脳梗塞を発症して緊急入院し、約1カ月、番組松居と森尾の2人で番組を守っていた時期があった。