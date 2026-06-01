運動会は春派の学校が増えている今日この頃。昨年初めて5月の運動会に参加したのは小2の娘がいるESSEフレンズエディターのおがわりさん。春の運動会は、微妙な天候と新年度の慣れない状況のせいで、なかなか大変だったそう。今回は、その経験からおがわりさんがUV対策＆体温調節に役立ったというユニクロ、GUのアイテムを紹介します。被ればとりあえず身支度は完了。GUのキャップ5〜6月は紫外線が気になる季節ですが、なにかとやる