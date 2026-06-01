6月1日は「電波の日」です。北陸の情報通信の普及や発展に貢献した個人と団体が表彰されました。電波の日は、1950年6月1日に電波法と放送法が施行され、電波の利用が広く普及したことを記念するものです。 金沢市内で開かれた式典では、北陸総合通信局の安東高徳局長が「災害が生じても通信や放送が途絶しないよう粘り強く取り組むとともに、情報通信による地域成長基盤作りを、引き続き全力で進めて参ります」と式辞を述べま