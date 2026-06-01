みずみずしくやわらかい食感が特徴の新ジャガイモを使った「無水肉ジャガ」を紹介します。教えてくれるのは、料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さん。野菜から出る水分によって煮くずれしにくく、味も簡単に決まる失敗なしのレシピです。「新ジャガイモ」をおいしく食べるコツみずみずしさを生かすのか、水気を絞ってほっくり仕上げるのか…。新ジャガイモは水分が多いことを意識して調理するのがポイント