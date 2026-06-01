ストーブ前が大好きな猫さんたち。お気に入りの場所を取り合いしていたら、シンクロ率100%なまさかの展開に！この様子がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で233万回以上も再生され、「マジでかわいい」「ストーブ前は楽園なんですね～」「野生の猫さんでは見られないリラックススタイル可愛いすぎます」といった声が寄せられました！ 【動画：2匹の猫が『ストーブ前を取り合っている』と思ったら