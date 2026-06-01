道端で倒れていたところを保護された猫。リハビリを続けたその後の姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は11万回を超え「優しい方に助けてもらって良かったね」「いつまでも幸せに暮らしてください」「本当に良かった」といったコメントが集まっています。 【動画：『道端で倒れていた黒猫』を保護→思うように動けない状態から…大きく変化した『現在の様子』】 倒れていた黒猫を保護 Instagramアカウント「小さ