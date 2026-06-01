猫がしつこい人を嫌がる理由 人も、他人からしつこくされるのはあまり気持ちの良いことではありません。それは猫も同じことです。ただし、人と猫では感覚や習性が異なります。まずは、猫がしつこい人を嫌がる理由を理解しておきましょう。 1.自分のペースを乱されたくない 家族や職場などで仲間たちと一緒に生活や仕事を共にする人とは異なり、猫は基本的に単独で生活する動物です。そのため、猫が自分のペ