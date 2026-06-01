季節のアイテムを探すなら、インフルエンサーが実際に購入した服をチェックするのがひとつの手かも。そこで今回は、マニアが思わず2色買いした【しまむら】の注目アイテムをピックアップ。いずれも税込1,000円台とは思えない高見えデザインが魅力です。今回はInstagramの投稿をもとに、デイリーコーデを格上げしてくれるポイントや着こなしをご紹介します。今シーズンの着回しの参考にしてみて。 軽やか