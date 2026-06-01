アメリカとイランの和平交渉が依然として進まない。2026年5月30日放送の「サタデーステーション」（テレビ朝日系）は、米トランプ大統領がなぜ結論を出さないのか、その背景にイスラエルの存在を指摘した。ネタニヤフ首相が戦争を止めたくない自身の事情アメリカの背中を強く押すイスラエルは、イランの体制転換を目指して戦争の継続を強く主張している。和平の機運に水を差すように、イスラエルはイランが支援しているとされるガ