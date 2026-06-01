「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が1日、インスタグラムを更新し、子供達が自宅に泊まっていったことを報告した。与沢氏は笑顔満開の写真を投稿している。 【写真】娘を膝に抱き、至福の表情に「素敵な笑顔です!!」 与沢氏は「子供たち（9歳、5歳、2歳）が、泊りに来てくれました。ありがとう」と娘を抱いた写真を投稿。珍しく満面に笑みを浮かべ、父親としての喜びに浸っている。 フォロワーか