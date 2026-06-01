NHKの連続テレビ小説「とと姉ちゃん」で女優・高畑充希が演じたヒロイン小橋常子の末の妹・美子（杉咲花）の少女時代を演じた伊礼姫奈（＝当時・根岸姫奈）が1日までに自身のインスタグラムを更新。「とと姉ちゃん」でのおかっぱ頭のが印象的だったが、ウエーブロングヘアの20歳の初々しい姿を披露した。 【写真】「可愛いが渋滞してる」すっかり成長！ロングウエーブな髪で可愛いのに綺麗♡ 伊礼は映画「