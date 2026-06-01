AI「Claude」を開発するAnthropicは、「OpenAIが安全性に十分な重点を置いていない」との懸念から同社を離れた人物により設立された企業であり、その採用プロセスにおいてAIの安全性をひときわ重視しているとされています。採用プロセスの実態をBloombergがまとめました。Anthropic Job Recruiting Brings In Diverse Careers to Build Claude - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-28/anthropic-job-recru