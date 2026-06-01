フリーの谷尻萌アナウンサーの初夏を感じさせるファッションに称賛の声が集まっている。３１日までにインスタグラムで「カジュアルめな私服〜」とつづると、半袖トップスにグレーと白のスカートスタイルでの写真を披露。「珍しくスニーカーを履いてみたよんズボンスカートです」と続けた。この投稿にファンからは「夏らしい私服も可愛いくて良く似合ってて可愛いよ〜」「カジュアル私服姿カワイイッす」「このコーデと素顔