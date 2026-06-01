◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」切り替える。前を向く。書き手として多用しがちな表現だが、なかなか実行できないことだ。私より２０歳年下。オリックス・宮城大弥投手は苦難に直面しても、実に堂々としていた。４月９日のロッテ戦で左肘を負傷し、緊急降板。１か月後には米国で、左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受けた。「大事な体をもっと、愛しておけば良かったのかな…」。渡米前のある時につぶやき、少しだけ