6月1日、上告したのは、業務上過失致死傷の罪に問われている荒井強被告（57）です。事故が起きたのは2016年1月15日午前1時55分ごろ、東京からのスキーツアーバスが長野県軽井沢町で道路脇に転落し、乗っていた大学生13人と運転手2人が死亡しました。この事故の裁判で、一審の長野地裁は、業務上過失致死傷の罪に問われたバス運行会社社長の髙橋美作被告（64）に禁錮3年、当時、運行管理者だった荒井強被告（57）