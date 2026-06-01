５月３１日の日本ダービーでロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）を２冠に導き、ダービージョッキーとなった松山弘平騎手が、一夜明けた６月１日、ロブチェンの馬房を訪れ、健闘をたたえ合った。松山騎手は「元気で良かったです。ダービーはすごいなと、改めて感じました」とコンビを組んだ相棒の無事を喜んだ。自身につけたジョッキーカメラで、枠入りの際に担当の房野助手がかけた「楽しんできて