SNSで知り合った相手から投資を持ちかけられ、山形市の40代の男性が約265万円分の暗号資産をだまし取られる、いわゆる「SNS型ロマンス詐欺」の被害が発生しました。警察によりますと、被害にあったのは山形市に住む40代の男性です。男性は今年2月上旬、TikTokを通じて知り合ったLINEアカウント名「Mia」を名乗る相手とやり取りを重ねるうちに親近感を抱くようになりました。その後、相手から「親戚に金融関係の仕事をしている人が