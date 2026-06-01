ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２８）＝帝拳＝が１日、同王座の返上を発表した。所属ジムの公式サイトを通じ「本日をもってＷＢＡ王座を返上させていただきました。理由として団体の枠に捉われず強い相手と戦っていきたいと思ったからです！」とコメント。他団体の王座への挑戦に意欲を見せた。同日発表されたＷＢＡの最新ランキングでは、同級１位にランクされた。松本は昨年９月に王座を獲得。今年３月、高田勇仁（ゆ