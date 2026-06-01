５月２６日、大陳島の甲午岩風景区。（台州＝新華社記者／樊雨晴）【新華社台州6月1日】中国浙江省中部、台州湾の南東洋上に位置する大陳島は上大陳島、下大陳島、一江山島をはじめとする29の島々と83の島礁から成り、総面積は14.6平方キロメートルに及ぶ。島内には長年の波や風雨で浸食されてできた海食地形が広く分布する。森林被覆率は60％以上で、青い海と緑の樹木、岩礁が織りなす美しい景観が広がっている。５月２６日、