オリックス・内藤鵬内野手が出場選手登録を抹消された。内藤は５月２３日に今季初めて１軍に昇格し、同日の西武戦（ベルーナＤ）で４打数２安打と結果を出したが、その後は出場機会に恵まれず。ファームで再び調整することになった。また高島泰都投手も出場選手登録を抹消された。