「モノからコトへ」と言われて久しい。“所有”より“体験”に価値を見出す時代。旅行、アウトドア、推し活――「経験」にお金を払う消費行動が一般化する中で、コレクターという存在は、一見すると時代遅れにも見える。しかし、全国の玩具店を巡り続けるSDガンダムコレクターの邪道さんは、「コレクションとは、モノを買う行為だけではない」と語る。中古玩具店を巡るために福岡へ飛び、時には北海道から集まった仲間たちとレンタ