カジキです!!インテリアのブログとYouTubeを運営しています。暮らし、住まいの世界を長年見てきた経験を元に、インテリアの法則と、インテリア好きが頭のなかで考えていることをご紹介していきたいと思います。寝苦しい季節になって参りました。こう暑いともう布団なんてかけていられません。タオルケット一枚で寝てるという人もいらっしゃるのではないでしょうか。とても結構なことですが、タオルケットってどうにも生活感が出