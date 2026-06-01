「熟練スタッフ」は店舗運営の要だが、時として長く変わらない人員配置は歪んだ権力構造を生んでしまうことがある。高い売上を誇る優良店の裏側で、長年放置されていた醜悪なハラスメントの実態を、当事者が告白してくれた。ホームセンターで勤務している安住翔太さん（仮名・29歳）。安住さんが新卒で配属された店舗は、売上の良い優良店であったが、配属先には強権を持つパートスタッフが君臨していた。◆ベテランに気に入られた