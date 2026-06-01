東京都内で開かれた電波の日の式典で民放連＝日本民間放送連盟の早河会長は「放送業界には信頼を一つ一つ取り戻していく覚悟が求められている」と述べました。電波の日の式典は、電波法や放送法が制定されたきょう6月1日を記念するものです。挨拶に立った早河洋民放連会長はフジテレビで起きたガバナンス問題などを念頭に「放送業界では人権意識やガバナンスのあり方が厳しく問われる事案が発生し、 視聴者・国民の皆様からの信頼