横浜DeNAベイスターズが、5月26日(火)〜28日(木) 対オリックス・バファローズの3連戦にて『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』を開催した。本イベント、場内スペシャルゲストとして26日に≠ME、27日にAKB48、28日に日向坂46が試合前の「叫べ！大星援SHOWTIME」、セレモニアルピッチ、各種イニング間イベントおよび試合後の「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL LIVE」に登場し、球場内を盛り上げるというもの。また、BAYガーデンステー