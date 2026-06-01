OPPOは国内向けのX（旧Twitter）アカウントで、フラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」の情報を6月18日に解禁することを明らかにした。 4月公開のティザー映像より 6.18 情報解禁 最高峰の全貌を、お楽しみに。#OPPOFindX9Ultra #YourNextCamera pic.twitter.com/BT4p4BwkVb - OPPO Japan (@OPPOJapan) June 1, 2026 4月には「OPPO Find X9 Ultra」のグローバ