おととい（5月30日）、岡山市中区の奥市公園で樹木1本が倒れているのが確認されました。 【写真を見る】奥市公園で倒木 根元の腐食が原因か 慰霊碑の柵が損壊 けが人なし【岡山】 「大きな音がして見に行ったら、木が倒れていた」 岡山市によりますと、午後7時ごろ、市民から「大きな音がして見に行ったら、木が倒れていた」と警察に通報があったということです。この倒木によるけが人はいませんでしたが、近くにある慰霊碑を囲