近年のラグジュアリーファッションにおいて、天然素材は単なる季節素材ではなくなっています。ラフィアやストロー、リネンといった自然素材は、クラフツマンシップや時間の豊かさを象徴する存在として再評価され、メゾンの美意識を映し出す重要な表現のひとつとなっています。Courtesy of Saint Laurentサンローランは、2026年夏に向けたラフィアバッグコレクションを発表しました。新作「PANIER（パニエ）」をはじめ、メゾンを代