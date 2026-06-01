アメリカのヘグセス国防長官が同盟国などに対し、防衛費をGDP比の3.5％まで引き上げるよう求める発言をしたことについて、木原官房長官はきょう（1日）、“金額ありきではなく日本の主体的な判断に基づいて行う”と強調しました。アメリカのヘグセス国防長官は先月30日、シンガポールで行われたアジア安全保障会議の演説で、“アメリカの安全保障へのただ乗りは許されない”と述べ、同盟国などに対して防衛費をGDP比の3.5％まで増