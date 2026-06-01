気象台は、1日午後3時42分に、レベル３大雨警報を今帰仁村に発表しました。本島北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■那覇市●レベル２大雨注意報■名護市●レベル２大雨注意報■糸満市●レベル２大雨注意報■沖縄市●レベル２大雨注意報■豊見城市●レベル２大雨注意報■うるま市●レベル２大雨注意報■南城市●レベル２大雨注意報■国頭村●レベル２大雨注意報■大宜味村●レベル２