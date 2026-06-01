南米コロンビアで31日、任期満了に伴う大統領選挙が行われました。いずれの候補も当選に必要な過半数に届かず、今月21日に決選投票が行われることになりました。現職で左派のペトロ大統領の任期満了に伴うコロンビアの大統領選は31日、投開票が行われました。選挙事務局によりますと、右派の弁護士、アベラルド・デラエスプリエジャ氏（47）が得票率44％でトップとなりました。2位は、ペトロ大統領の後継者で、左派の上院議員、イ